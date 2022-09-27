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Матвиенко ответила на вопрос о внеплановом заседании Совфеда по референдумам

Георгий Соланович

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Матвиенко ответила на вопрос о внеплановом заседании Совфеда по референдумам
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед может рассмотреть вхождение ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России на ближайшем плановом заседании 4 октября в случае положительных результатов на референдумах. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко во вторник, 27 сентября.

— Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны — войти в состав России — безусловно, мы это поддержим, — сказала политик.

Она уточнила, что пока не видит необходимости во внеплановых заседаниях. Совфед будет готов рассмотреть данный вопрос 4 октября, передает слова Матвиенко ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а 27 сентября открылись участки, где смогут проголосовать местные жители.

По данным на 27 сентября, явка на референдум за первые четыре дня в ДНР составила 86,89 процента, в ЛНР — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях — 66,43 и 63,58 процента соответственно.

Валентина Матвиенко Совет Федерации Донбасс Референдумы
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