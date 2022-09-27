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Хранившего труп сожительницы на балконе москвича отправили в СИЗО

Степан Жирнов
Происшествия
Хранившего труп сожительницы на балконе москвича отправили в СИЗО
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

Тимирязевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу мужчины, который пять месяцев хранил тело пожилой сожительницы на балконе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 27 сентября.

Его, как уточняется, подозревают в убийстве пенсионерки. 45-летний мужчина отправлен в СИЗО до 22 ноября 2022 года.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 сентября. Сотрудники полиции обнаружили мумифицированное тело женины 1934 года рождения на балконе квартиры на Ангарской улице.

Сперва сожитель пенсионерки сообщил, что прожил с ней десять лет. Около пяти месяцев назад женщина умерла, после чего он решил ее спрятать.

Однако позже на допросе мужчина признался, что подмешал 88-летней сожительнице несовместимую с жизнью дозу психотропных и сердечных препаратов, отчего она скончалась. В отношении него возбудили уголовное дело и задержали.

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