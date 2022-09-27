Депутат МГД Козлов: Возможность выкупить землю под жилыми домами и дачами интересует многих собственников

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Интерес собственников к выкупу земли под частными домами, дачами и личными хозяйствами в Москве сейчас активно растет. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Сейчас собственники могут приобрести ее за 40 процентов от кадастровой стоимости. Конечно, это небольшая категория в рамках мегаполиса, но такие участки есть почти во всех административных округах Москвы, — заявил он.

По словам Козлова, за последние два года интерес к выкупу земли значительно возрос. Москвичи уже приобрели 231 участок суммарной площадью 25 гектаров.

Все больше жителей столицы хотят оформить недвижимость законным способом, но при этом сэкономив. Так, в сумме москвичи уже заплатили на 245 миллионов рублей меньше, чем если бы процедура проходила по старым нормативам, добавил депутат.

Парламентарий также напомнил, что для заключения договора купли-продажи собственнику частного дома, дачи или ЛПХ нужно обратиться в департамент городского имущества, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичные власти до конца 2022 года передадут жителям многоквартирных домов и собственникам нежилых помещений права на 222 объекта недвижимости.

Москвичи смогут обратиться в Росреестр для оформления собственности на хозобъекты после публикации соответствующего постановления на портале mos.ru и прекращения прав города на нежилые помещения.