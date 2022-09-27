Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Козлов: Возможность выкупить землю под жилыми домами и дачами интересует многих собственников

Евгений Белоусов
Город
Депутат МГД Козлов: Возможность выкупить землю под жилыми домами и дачами интересует многих собственников
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Интерес собственников к выкупу земли под частными домами, дачами и личными хозяйствами в Москве сейчас активно растет. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Сейчас собственники могут приобрести ее за 40 процентов от кадастровой стоимости. Конечно, это небольшая категория в рамках мегаполиса, но такие участки есть почти во всех административных округах Москвы, — заявил он.

По словам Козлова, за последние два года интерес к выкупу земли значительно возрос. Москвичи уже приобрели 231 участок суммарной площадью 25 гектаров.

Все больше жителей столицы хотят оформить недвижимость законным способом, но при этом сэкономив. Так, в сумме москвичи уже заплатили на 245 миллионов рублей меньше, чем если бы процедура проходила по старым нормативам, добавил депутат.

Парламентарий также напомнил, что для заключения договора купли-продажи собственнику частного дома, дачи или ЛПХ нужно обратиться в департамент городского имущества, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичные власти до конца 2022 года передадут жителям многоквартирных домов и собственникам нежилых помещений права на 222 объекта недвижимости.

Москвичи смогут обратиться в Росреестр для оформления собственности на хозобъекты после публикации соответствующего постановления на портале mos.ru и прекращения прав города на нежилые помещения.

Недвижимость Мосгордума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

Школьники изучат историю России

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Сирийский опыт дал уверенность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Подсказки великого Мастера

Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Все мнения
О проекте