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Ефимов: Жители многоквартирных домов получат права на 222 хозпомещения

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Жители многоквартирных домов получат права на 222 хозпомещения
Фото: Пресс-служба

Столичные власти до конца 2022 года передадут жителям многоквартирных домов и собственникам нежилых помещений права на 222 объекта недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 23 сентября.

— Город откажется от права собственности на 222 нежилых помещения общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Это чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что люди смогут оформить эти объекты в общедолевую собственность и использовать в качестве кладовых и рабочих мест консьержей. Москвичи смогут обратиться в Росреестр для оформления собственности на хозобъекты после публикации соответствующего постановления на портале mos.ru и прекращения прав города на нежилые помещения.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, передаваемые в собственность горожан помещения находятся во всех административных округах города, кроме ТиНАО.

15 сентября сообщалось, что город выставил на торги два павильона в Измайловском парке, где предпринимателям предлагается открыть пункт проката и спортивный клуб. Победители торгов смогут установить вывеску с названием точки и режимом работы.

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