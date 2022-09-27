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Психиатр Фомин перечислил признаки, по которым можно распознать шизофреника

Георгий Соланович
Анастасия Харламова

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Общество
Психиатр Фомин перечислил признаки, по которым можно распознать шизофреника
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Шизофреников можно распознать по странностям в поведении: они говорят непонятные слова и формулируют неадекватные мысли. Об этом «Вечерней Москве» сообщил психиатр Евгений Фомин.

— Это могут быть какие-то странности в поведении. Как правило, такие люди говорят странные слова и формулируют неадекватные мысли. Также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации... Пациент не способен критически оценить собственное состояние. В этом случае прогноз заболевания сильно ухудшается, — сказал Фомин.

Он также отметил, что вялотекущая шизофрения проявляется эпизодами. Такие пациенты должны на постоянной основе наблюдаться у врача.

Эпизоды проявления болезни, по словам психиатра, имеют сезонность и могут происходить весной или осенью. При этом с момента первого эпизода до постановки диагноза может пройти очень много лет, резюмировал он.

До этого Фомин заявил, что ижевский стрелок Артем Казанцев был болен именно шизофренией. Люди с такими заболеваниями очень внушаемы. В этом ключе психолог предположил, что трагедия в Ижевске могла быть спланирована третьими лицами.

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