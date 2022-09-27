Психиатр Фомин: Ижевского стрелка могли заставить убивать

Фото: Telegram / 112

Трагедия в Ижевске могла быть спланирована третьими лицами, которые подтолкнули стрелка Артема Казанцева совершить преступление. Об этом «Вечерней Москве» сообщил психолог Евгений Фомин во вторник, 27 сентября.

По его словам, Казанцев был психически болен: врачи выявили у него шизофрению и склонность к насилию. Психолог отметил, что люди с такими заболеваниями очень внушаемы.

— В состоянии психической болезни человек очень внушаем. Он долгое время изучал информацию о подобных акциях. Я не исключаю, что трагедия в Ижевске спланирована третьими лицами, которые подтолкнули стрелка на эти действия, — заявил Фомин в беседе с «ВМ».

Он также добавил, что врачи не смогли выявить у Казанцева рецидивов текущей шизофрении во время последней приема, так как стрелок мог скрывать свое состояние под страхом выписки новых препаратов или госпитализации.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве ворвался в школу во время занятий и начал стрелять. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. По факту преступления СК возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

27 сентября председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск, где осмотрел место преступления и поручил оценить действия ответственных лиц, допустивших стрельбу в школе.