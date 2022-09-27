Психиатр Фомин объяснил, почему врач не смог распознать рецидив шизофрении у ижевского стрелка

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Артему Казанцеву, открывшему стрельбу в ижевской школе, еще в 2011 году был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения». Кроме того, сообщается, что за неделю до стрельбы в школе он посещал врача. Психиатр Евгений Фомин рассказал Вечерней Москве», как проявляется это заболевание и почему медики не смогли распознать рецидив.

Признаки заболевания

По словам специалиста, рецидив вялотекущей шизофрении может произойти в любой момент, если человек не принимает прописанных ему препаратов.

— Вялотекущая шизофрения проявляется эпизодами. Как правило, такие пациенты должны наблюдаться у врача. В большинстве случаев они проходят долгую терапию. Врач должен отслеживать состояние пациента и корректировать препараты, — пояснил Фомин.

Он также рассказал, что эпизоды имеют и природную сезонность: например, могут произойти рецидивы весной или осенью.

Кроме того, по мнению психиатра, обострение заболевания может произойти, если человек сам себе отменяет медикаменты, так как думает, что он достаточно здоров.

Фомин назвал признаки заболевания. По его словам, люди с вялотекущей шизофренией:

ведут себя странно;

могут говорить несвязные фразы;

могут быть зацикленными на какой-то идее;

видят галлюцинации.

— Это могут быть какие-то странности в поведении. Как правило, такие люди говорят странные слова и формулируют неадекватные мысли. Также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации. Предугадать опасность поведения людей с вялотекущей шизофренией очень сложно. С момента первого эпизода до постановки диагноза может пройти очень много лет. Пациент не способен критически оценить собственное состояние. В этом случае прогноз заболевания сильно ухудшается. Если вы видите странности в поведении соседа или знакомого, не поворачивайтесь к нему спиной. Неизвестно, какие мысли он преследует и что он может сделать, — отметил эксперт.

Почему врач мог не заметить рецидив

Психиатр объяснил, почему врач ижевского стрелка не смог выявить у него рецидив вялотекущей шизофрении во время последнего приема. По его словам, пациенты могут скрывать свое состояние и не сотрудничать с медиками.

— Пациенты могут скрывать от врачей свое психическое состояние. Они думают, что им выпишут новые препараты и усилят контроль или положат в больницу на принудительное лечение, — говорит эксперт. — Врач мог пропустить рецидив у стрелка. Психиатрия очень субъективна. Здесь все основывается на опыте и интуиции врача, а также на способности и желании пациента сотрудничать.

Фомин подчеркнул, что люди с вялотекущей шизофренией легко поддаются внушению. Артема Казанцева могли настроить на совершение этих действий третьи лица.

— Отмечу, что у убийцы была еще и склонность к насилию. В состоянии психической болезни человек очень внушаем. Он долгое время изучал информацию о подобных акциях. Я не исключаю, что трагедия в Ижевске спланирована третьими лицами, которые подтолкнули стрелка к этим действиям, — сказал он.

Собеседник «ВМ» предупредил, что в России нет пристального надзора за пациентами с вялотекущей шизофренией. Во многих случаях на них обращают внимание после совершения преступления:

— В России нет должного врачебного контроля за такими пациентами. В случае неявки на прием больного приглашают в другое время. Тем не менее никто не будет его искать и принуждать к лечению. Пока он не совершит противоправное действие, например убийство, никто не будет обращать на него внимания.