«По американскому сценарию»: пять самых громких случаев стрельбы в учебных заведениях России

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В понедельник, 26 сентября, на одну из школ Ижевска совершил вооруженное нападение мужчина в черной одежде с нацистской символикой. О самых громких случаях применения оружия в российских учебных заведениях за последние восемь лет — в материале «Вечерней Москвы».

Московская школа № 263 (2014)

Первый случай шутинга по «американскому сценарию» произошел в России 3 февраля 2014 года. В тот день вооруженный ружьем десятиклассник Сергей Гордеев пришел в школу № 263, застрелил учителя географии и взял в заложники одноклассников. Услышав выстрел, школьный охранник вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, подросток начал по ним стрелять. В результате перестрелки один полицейский был убит, еще один — ранен. Никто из учеников школы не пострадал.

Гордеева арестовали. Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек, захвате заложников и покушении на убийство. Свой поступок подросток объяснил так:

— Я не хотел никого убивать, я хотел умереть. Мне интересно было узнать, а что будет после? Что там — после смерти?

В марте 2015 года суд признал Гордеева невменяемым, его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

Керченский политех (2018)

Днем 17 октября 2018 года в Керчи произошел один из самых страшных шутингов в истории России. Студент местного политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с самодельной бомбой и помповым ружьем. Он активировал взрывное устройство в столовой, а затем открыл прицельный огонь по студентам и сотрудникам колледжа. После этого Росляков зашел в библиотеку и покончил с собой.

В результате нападения погибли 16 студентов и пять преподавателей. Еще 67 человек получили ранения разной степени тяжести. В ходе следствия выяснилось, что Росляков не только легально приобрел ружье, но и смог пройти шестичасовой курс по обращению с огнестрельным оружием.

Через месяц после трагедии глава СК Александр Бастрыкин назвал причиной стрельбы психологический кризис, возникший у Рослякова:

— Причина — унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские. Футболка — точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат.

Строительный колледж Благовещенска (2019)

14 ноября 2019 года студент четвертого курса Даниил Засорин пришел с ружьем в строительный колледж Благовещенска. Он открыл стрельбу по своим сокурсникам в коридоре, убив одного из них и ранив еще троих. Учащиеся и сотрудники колледжа бросились на улицу. На место приехали полицейские. Засорин открыл огонь по ним, а когда правоохранители его заблокировали, покончил с собой.

В МВД по региону заявили, что причина произошедшего — «конфликт между сверстниками».

Стрельба в казанской гимназии (2021)

11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы. Еще более тридцати человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Позже выяснилось, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента. Им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

На первом допросе Галявиев вел себя неадекватно. Вот что он сказал:

— Я родился богом. Просто осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал, а летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел. И еще больше стал ненавидеть!

Впоследствии стрелок заявил, что устроил стрельбу из ненависти. Вопрос о вменяемости Галявиева остается открытым. Приговор еще не вынесен.

Пермский университет (2021)

Утром 20 сентября 2021 в Пермском государственном университете произошла трагедия. Студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.

Бекмансурова обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений; в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов; умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

Обвиняемый сознался в содеянном, а экспертиза признала стрелка вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение.