Опубликовавшего видео допроса казанского стрелка полицейского уволили

Фото: Telegram/Baza

Сотрудник полиции, который опубликовал в Сети видеозапись допроса Ильназа Галявиева, подозреваемого в стрельбе в школе в Казани, был уволен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану в четверг, 20 мая.

— В Татарстане уволен полицейский, допустивший несанкционированное распространение информации в публичном пространстве, — отметили в сообщении.

В полиции пояснили, что 11 мая в интернете появились фотографии и видеозаписи допроса в отделении полиции подозреваемого в стрельбе в казанской школе, в результате которой погибли девять человек.

В ведомстве добавили, что речь идет об Ильназе Галявиеве, сообщает Интерфакс.

В распространенной видеозаписи подозреваемый заявил, что считает себя богом, а также о своей ненависти к окружающим.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

Читайте также: Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе детей