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«Пришел мстить»: учащийся рассказал о мотивах стрелка, убившего 13 человек в ижевской школе

Рафаэль Залян

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«Пришел мстить»: учащийся рассказал о мотивах стрелка, убившего 13 человек в ижевской школе
Фото: Ильяс Бекмансуров / ТАСС

Трагедия произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. «Вечерняя Москва» пообщалась с выпускником общеобразовательного учреждения Даниилом Ивановым (данные изменены по его просьбе — прим. «ВМ»), который рассказал подробности произошедшего.

По словам бывшего учащегося, незваный гость с оружием ворвался в школу и пытался проникнуть в классы:

— Один из моих друзей, когда началась стрельба, выпрыгнул в окно с третьего этажа. Сломал ногу, сейчас находится в больнице, с ним все хорошо. Много знакомых там. Встретился с ними, все дрожат!

По словам собеседника «ВМ», его знакомые на момент начала стрельбы сидели на уроке русского языка — в кабинете на третьем этаже:

— Сначала слышали грохот, не обратили внимания. Потом ребятам стали отчетливо слышны звуки выстрела на третьем этаже. Они выглянули, там человек с оружием шел в их сторону. Слава богу, они успели закрыть дверь. Он постучался, но потом ушел. Все сели на пол.

Главным мотивом стрелка, по предположению бывшего учащегося, могла быть месть.

— Он бывший выпускник этой школы, сейчас ему 34 года уже. Скорее всего, его там не любили, поэтому он пришел мстить. Учительницу мою убил, которая в меня всю свою душу вложила. Это обидно, — поделился молодой человек.

Следственный комитет (СК РФ) сообщил, что жертвами стрельбы в ижевской школе стали 13 человек, из которых шестеро взрослых и семеро детей. Также пострадал 21 человек, из них 14 детей и семеро взрослых. Как сообщается, стрелок, напавший на школу в Ижевске, был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Злоумышленник покончил с собой. Позднее его личность установили. Им оказался Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой школы.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учреждения в Ижевске передано для расследования в Главное следственное управление СК.

Подробнее о том, что известно о стрельбе в школе в Ижевске, — в материале «ВМ».

Видео: Telegram-канал глава Удмуртии
Ижевск Школы стрельба
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