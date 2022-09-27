Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Резервный пункт мобилизации открылся на территории ВДНХ

Евгений Белоусов
Город
Резервный пункт мобилизации открылся на территории ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Один из павильонов ВДНХ стал пунктом мобилизации, для удобства москвичей он объединил три военных комиссариата столицы — Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

Уточняется, что в новом пункте готовят команды на отправку в часть. Для удобства логистики несколько военных комиссариатов объединили на базе пункта на ВДНХ.

Помещение более просторное и комфортное, также есть возможность прямо на месте пройти медкомиссию, а также сделать памятные фотографии и попрощаться с близкими.

Кроме того, в пункт на ВДНХ активно приходят патриотически настроенные горожане. Некоторые даже читают стихотворения и исполняют песни военных лет, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что временные пункты мобилизации будут открыты в столичных учреждениях для удобства граждан. Так, горожане могут обратиться в Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка, а также в Музей Героев России и Советского Союза.

Накануне стало известно, что россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, смогут взять с собой в воинскую часть кнопочный телефон. Уточняется, что техника призывников будет храниться в установленном порядком месте.

Мобилизация Москва Россия ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте