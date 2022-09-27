Ряд трамваев задерживался на Краснобогатырской улице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 2, 7, 11 и 46 задерживались на Краснобогатырской улице в районе остановки «1-я Прогонная улица». Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позднее в столичном дептрансе сообщили, что движение трамваев было восстановлено.

До этого сообщалось, что также задерживались трамваи № 7, 13, 37 и 50 в районе остановки «Метро Комсомольская».

С 24 сентября в разных районах столицы появился ряд новых остановок. Так, пассажиры могут воспользоваться пунктом «Музыкальная школа» на маршруте № 444 в микрорайоне 8а Теплого Стана. При этом на маршруте № 798 добавится несколько остановок в сторону Кардиоцентра.

Накануне сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в Таганском районе ограничат движение транспорта. Так, с 1 октября по 24 ноября круглосуточно будет ограничено движение по двум полосам на участке в районе дома 1/15 по Котельнической набережной.