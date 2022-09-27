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Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» откроется в Третьяковской галерее 4 октября

Дарья Сорокина
Город
Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» откроется в Третьяковской галерее 4 октября
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

В Новой Третьяковке 4 октября откроется выставка костюмов и других артефактов «Дягилев. Генеральная репетиция», посвященная русскому театральному и художественному деятелю Сергею Дягилеву. Об этом сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи во вторник, 27 сентября.

— Третьяковская галерея открывает, пожалуй, самый ожидаемый проект нового сезона — выставку-премьеру своей коллекции артефактов, связанных с именем Сергея Павловича Дягилева — выдающегося импресарио, человека, сделавшего невероятно много для популяризации русского искусства в мире. Собрание Третьяковской галереи обладает одной из самых впечатляющих коллекций, связанных с «Русскими балетами», с их парадной и скрытой сторонами, — говорится в сообщении.

Гостям будут представлены эскизы костюмов и декораций, фотографии балетных спектаклей и репетиций, портреты хореографов и так далее.

Центром экспозиции станут оригинальные костюмы к дягилевским балетам. Выставка будет работать до 5 февраля 2023 года, отмечается на сайте Третьяковской галереи.

27 сентября состоялось открытие выставки работ советского художника-графика Бориса Ефимова «Снайпер советской карикатуры». Отмечается, что выставка приурочена ко дню рождения художника.

В ее экспозиции гости смогут увидеть около 20 работ Ефимова. Его рисунки публиковались Главным политическим управлением Красной Армии для пропаганды вражеской армии.

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