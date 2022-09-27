VK объявила о продаже компании MY.GAMES за 642 миллиона долларов

Фото: Пресс-служба Госдумы

VK продала 100 процентов активов компании MY.GAMES управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава, стоимость сделки составила 642 миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 27 сентября.

— VK объявляет о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100 процентов активов компании MY.GAMES Александру Чачаве, управляющему партнеру LETA Capital. Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты, — говорится в сообщении.

Cооснователь MY.GAMES Владимир Никольский после сделки продолжит развивать компанию, отмечается на сайте VK.

До этого сообщалось, что «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Новости» корпорации VK. Кроме того, компания закрыла сделку по покупке сервиса доставки еды Delivery Club. Обмен активами был одобрен ФАС России.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK.