Народная милиция ЛНР сообщила об активизации ВСУ по всей линии фронта

Фото: Минобороны РФ

По всей линии фронта в Луганской народной республике (ЛНР) наблюдается обострение. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— На наш взгляд, это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов в рамках референдума, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути, — передает слова Филипоненко РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день открылись участки, где могли проголосовать местные жители.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.