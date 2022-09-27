Компенсационный автобусный маршрут КЭ перестанет работать с 28 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Речной вокзал Карта всех событий

Компенсационный автобусный маршрут КЭ от железнодорожной станции Крюково до станции метро «Речной вокзал» прекратит работать с 28 сентября. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

— Проведенный анализ показал, что дополнительные автобусы не востребованы у пассажиров: большинство продолжает пользоваться поездами и маршрутом 400, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после отмены КЭ интервал движения автобусов № 400 останется прежним. Он составит 10 минут, говорится в Telegram-канале «Московско-Тверская ППК».

С 24 сентября в разных районах столицы появился ряд новых остановок. Так, пассажиры могут воспользоваться пунктом «Музыкальная школа» на маршруте № 444 в микрорайоне 8а Теплого Стана. При этом на маршруте № 798 добавится несколько остановок в сторону кардиоцентра.

До этого сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в Таганском районе ограничат движение транспорта. Так, с 1 октября по 24 ноября круглосуточно будет ограничено движение по двум полосам на участке в районе дома 1/15 на Котельнической набережной.