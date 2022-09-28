Два самолета, вылетевших из Москвы в Ереван, приземлились в Минеральных водах

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Два самолета авиакомпании «Аэрофлот», которые следовали по маршруту Москва — Ереван, приземлились в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

— У нас в аэропорту приземлились два рейса, следовавших из Москвы в Ереван. Оба они ночью отправятся в Ереван, — рассказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что лайнеры приземлились в аэропорту Минвод по решению авиакомпании.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что посадка самолетов была вызвана техническими причинами.

— Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и Федеральными авиационными правилами. Полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна, — рассказали в компании.

27 сентября в столичном аэропорту Внуково шесть самолетов ушли на запасной аэродром в связи с туманом. Уточняется, что на 8:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково составляла 200–300 метров, а вертикальная — 60 метров.