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Зеленский заявил в ООН, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил в ООН, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по Украине, выступая по видеосвязи.

— Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием, так как она не способна гарантировать безопасность мира, — заявил Зеленский.

Он отметил, что Москва «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС». По словам президента Украины, данный факт доказывает, что РФ «намеренно держит мир на грани радиационного бедствия», передает ТАСС.

27 сентября заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей». По его словам, таковой на сегодняшний день является Украина.

Владимир Зеленский ООН Россия Ядерное оружие
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