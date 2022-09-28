«Это личный проигрыш»: бывший муж Бледанс высказался о диагнозе сына

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

Бывший муж актрисы Эвелины Бледанс, продюсер и режиссер Александр Семин предпочитает не говорить о браке со звездой, но о их общем сыне Семе рассказывает с любовью.

Мужчина открыто говорит о диагнозе 10-летнего наследника. Он признался, что не был готов к трудностям и испытаниям, но от ребенка не откажется.

— Я нормальный боящийся родитель, который, как и все, ждет идеального ребенка. Когда тебе намекают на аборт, ты говоришь «ок», но в надежде, что родится здоровый ребенок. Я никуда не исчез, но понял, что это личный проигрыш. Вообще появление инвалида в семье, означает проигрыш в России. Мужчине кажется, что проще уйти. Мамам уйти социально нельзя, а папам можно — ну, пусть уходят. Лучше никакого отца, чем вечно стесняющегося своего ребенка, — сказал экс-муж Бледанс в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой»*.

Александр и Эвелина развелись в 2016 году, расставание они скрывали около года. Вскоре режиссер женился на Марине Ментусовой, которая родила ему дочь Веру.

В августе Бледанс выступила против конфискации имущества у российских знаменитостей. Она выразила уверенность, что многие ее коллеги по шоу-бизнесу не эмигрировали, а только отправились за пределы страны на некоторое время.

*Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ