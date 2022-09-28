Психолог Аверс объяснила, как правильно расшифровать жесты мужчины на первом свидании

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Язык тела иногда способен рассказать о чувствах человека лучше, чем слова. Психолог Ксения Аверс в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, как правильно расшифровать жесты мужчины на первом свидании.

В первую очередь эксперт перечислила признаки, на которые важно обратить внимание:

если молодой человек при беседе наклоняется к вам ближе, вы его как минимум интересуете именно как личность;

если он откинулся вальяжно на спинку кресла (стула), то чувствует собственное превосходство над собеседницей;

если сидящий в кресле молодой человек расставляет ноги и при этом откидывается немного назад, а его рука касается коленей, то он чрезмерно убежден в собственной неотразимости, а в голове наверняка прокручивает сцены о совместной ночи с этой девушкой;

если в этой же позиции руки мужчины будут в скрещенном положении, это указывает на некоторую потребительскую позицию, когда он не желает дарить блаженство взамен.

— Или у мужчины существует табу касательно таких желаний, особенно когда он находится в отношениях. Когда молодой человек при таком положении втягивает свою голову немного в плечи, значит, ему уже наскучил этот разговор или он чувствует себя неспокойно рядом с этой партнершей. Более того, он даже может бояться, что его вместе с ней кто-то увидит, — пояснила психолог.

Если же мужчина расслабленно сидит в кресле, держа одну ногу заброшенной на другую, а руки при этом держит скрещенными на груди, вероятно, что на ментальном уровне он давно закончил разговор с партнершей и находится с ней рядом по большей степени из вежливости.

Если ваше свидание проходит в кафе и мужчина, попивая кофе, болтает ногой, закинув ее на другую ногу, или немного притопывает ею, то он нервничает, спешит и желает всячески ускорить события.

— Когда молодой человек держит вытянутыми средний и указательный пальцы, ладонь немного поджата внутрь, а пальцы прикасаются к лицу, то он бессознательно говорит: «Да, я сейчас слушаю из вежливости, на самом деле нужно побыстрее закончить диалог», — добавила Аверс.