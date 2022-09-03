Топ-5 признаков, что мужчине нельзя давать второй шанс в отношениях

Фото: Pexels

Многие привыкли понимать насилие в отношениях как физические побои или открытые измены. Однако не все знают, что это понятие намного шире, чем мы привыкли думать. Определенные признаки явно говорят о том, что партнеру не нужно давать второй шанс. Психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», на что нельзя закрывать глаза и когда необходимо заканчивать отношения.

Контроль

По мнению специалиста, контроль передвижений, личного общения, звонков и внешнего вида может свидетельствовать о нездоровой любви со стороны мужчины. Патологических ревнивцев сложно изменить, поэтому нужно хорошо подумать, стоит ли продолжать такие отношения.

— Многие мужчины считают, что могут контролировать внешний вид, поведение и привычки возлюбленной. Иногда женщинам приходится буквально отпрашиваться на встречу с подругами и согласовывать платье. Также слежка за геопозицией и постоянные звонки по видеосвязи (без видимых причин) могут говорить о нездоровой любви партнера. Если женщина чувствует себя некомфортно и ей приходится постоянно отпрашиваться, то нужно поговорить с любимым. Тем не менее такие разговоры редко что-то меняют в лучшую сторону. Поэтому нужно задуматься, стоит ли продолжать эти отношения, — рассказал Зберовский.

Вранье и пустые обещания

Эксперт уверен, если мужчина бросается обещаниями и с легкостью обманывает, то у таких отношений нет будущего.

— Многие мужчины легко бросают слова на ветер и дают тысячи обещаний, которые никогда не собирались исполнять. Также если женщина понимает, что партнер регулярно игнорирует ее просьбы и делает только так, как удобно ему, то это плохой знак. С таким мужчиной не получится построить крепкий и долговременный союз, — отметил он.

Частые ссоры

Психолог уверен, что частые ссоры, которые заканчиваются скандалами и криками, могут свидетельствовать о начале конца отношений. Многие пары доводят свои любовные отношения до точки невозврата.

— Постоянные ссоры с выяснением отношений, криками, упреками и бурей эмоций говорят о том, что в союзе что-то давно идет не так. Если ваш мужчина позволяет себе оскорбления или пренебрежение в ваш адрес даже при небольших бытовых конфликтах, то это повод обратиться к психологу или задуматься о разрыве, — сказал Зберовский.

Равнодушие

Постоянное равнодушие к чувствам, желаниям и интересам женщины со стороны возлюбленного может стать важной причиной для завершения отношений. Однако сначала нужно рассказать мужчине о своих переживаниях, считает специалист.

— Внимание партнеров друг к другу и открытое общение очень важно для доверительных и крепких отношений. Многие женщины спустя время замечают, что возлюбленный не интересуется их желаниями, чувствами и переживаниями. Кроме того, мужчина может неохотно слушать про их дела на работе, обсуждение личных планов и бытовых мелочей. Такое поведение говорит о равнодушии со стороны партнера. В таком случае можно откровенно поговорить с мужчиной, а если это не поможет, то пора что-то менять, — заметил он.

Постоянные упреки

Психолог уверен, что обесценивание талантов и достижений со стороны мужчины сильно скажется на самоопределении и самоуважении женщины. Скрытые унижения нельзя терпеть, не стоит относиться к ним снисходительно.

— Некоторые мужчины могут начать проявлять неуважение к женским достижениям в карьере или увлечениях. Если мужчина делает акцент на недостатки женщины, постоянно напоминает о ее слабых сторонах, а не хвалит за успехи, то не нужно закрывать на это глаза. Постоянное обесценивание негативно скажется на самооценке и уважении к самой себе. В таких отношениях женщина будет постоянно чувствовать обиду, унижение и неудовлетворенность собой. Это очень важный фактор, чтобы подумать о разрыве, — считает Зберовский.

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве», почему важно сохранять критический взгляд и свежесть восприятия и оставаться при этом «в моменте».