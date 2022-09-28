Столичная служба занятости разработала две новые образовательные программы

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Учебный центр «Профессионал» разработал две образовательные программы, посвященные работе контент-менеджеров маркетплейсов и специалистов по работе с претензиями. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 28 сентября.

— Рынок онлайн-продаж стремительно развивается, компетенции, связанные с выполнением разных задач на интернет-площадках, можно назвать профессиями будущего. Эта деятельность востребована и хорошо оплачивается, — сказала директор центра «Профессионал» Елена Крутицкая.

Курсы пройдут в онлайн-формате и продлятся неделю. В процессе обучения москвичи узнают как создавать и размещать продающие карточки товаров, научатся грамотно вести коммуникацию с клиентами, пройдут основы нейминга и так далее.

Ближайший курс стартует в октябре. Принять участие могут горожане с образованием не ниже среднего профессионального, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, то центр занятости населения «Моя работа» проведет открытый отбор в одну из крупнейших компаний в сфере автомобильных продаж. При этом средняя зарплата будущих сотрудников составит примерно 100 тысяч рублей.