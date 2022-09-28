Капитальный ремонт жилого дома в Дорогомилове завершат в октябре

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, улица 1812 года, 2 Карта всех событий

Специалисты завершат работы по обновлению дома в районе Дорогомилово в рамках программы капремонта жилого фонда в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в среду, 28 сентября.

— В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершаются работы по обновлению дома № 2 по улице 1812 года... На данный момент специалисты занимаются ремонтом фасада и подъездов объекта. Окончание работ пройдет в октябре, — говорится в сообщении.

Общая площадь объекта превышает 27 тысяч квадратных метров. Специалисты в рамках капремонта заделали трещины специальным строительным составом, произвели локальную вычинку кирпичной кладки и восстановили декоративные элементы.

В данный момент рабочие занимаются обновлением балконов дома, а после приступят к штукатурке нижних этажей, а также ремонту входных групп и цокольных этажей.

До этого сообщалось, что специалисты завершили капитальный ремонт дома 1930 года постройки на шоссе Энтузиастов в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда.

Так, рабочие очистили плоскости от загрязнений, произвели вычинку кирпичной кладки и заделку трещин, нанесли специальный антигрибковый раствор, покрасили фасад, заменили водосточные трубы и входные группы.