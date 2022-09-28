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Москва выставит на торги земельный участок под возведение паркинга в Новогирееве

Александр Афонин
Город
Москва выставит на торги земельный участок под возведение паркинга в Новогирееве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новогиреево, жилой комплекс Большое Кусково Карта всех событий

Город выставит на торги земельный участок в Новогирееве, где инвестор возведет коммерческий объект под открытие гаража и помещений общественного назначения. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

— В Новогирееве до конца года город выставит на торги земельный участок площадью 1,1 гектара по адресу: Перовская улица, владение 66е. Инвестор сможет построить на нем паркинг, а также помещения для ремонтных мастерских, предприятий бытового обслуживания или офисов, — сказал он.

Предполагается, что площадь объекта составит более 30,8 тысячи квадратных метров. По окончании торгов столица заключит с инвестором договор на 10 лет и восемь месяцев. После завершения строительства он сможет оформить объект в собственность, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что столица выставила на торги права на размещение двух нестационарных павильонов в парке «Фили», где предприниматели смогут открыть кафе. Площадь объектов составила 413 и 562,2 квадратного метра.

Район Новогиреево торг Москва
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