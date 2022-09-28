«Я не хочу стареть»: Шпица удивилась, что попала в рейтинг самых некрасивых актрис России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Екатерина Шпица неоднократно попадала в топ самых сексуальных женщин России. Однако в недавнем интервью она поделилась, что несколько раз находила себя и в рейтинге самых некрасивых актрис.

— Смешно, но я когда-то видела себя в списке самых некрасивых, но талантливых актрис. И не знала, радоваться или плакать… Любая внешность ограничивает. Я кучу ролей не могу сыграть из-за того, что молодо выгляжу. Нет, я не хочу стареть, начать хуже выглядеть. Значит, это мой крест. В чем-то — мой бонус, а в чем-то — крест, — цитирует актрису StarHit.

До этого журнал Vogue спросил у голливудского актера Брэда Питта, кого он считает самыми красивыми мужчинами. Актер назвал двух самых красивых и харизматичных, на его взгляд, мужчин. По его словам, таковыми являются Джордж Клуни и Пол Ньюман.

По мнению пластического хирурга Олега Банижа, телеведущая Тина Канделаки серьезно поработала над своей внешностью. Врач предположил, какие именно пластические процедуры помогли 46-летней звезде преобразиться.