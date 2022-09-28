Тематические билеты в честь 100-летия РГБИ появились в метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В кассах столичного метрополитена появились новые тематические проездные билеты «Единый», посвященные 100-летию Российской государственной библиотеки искусств. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На билете изображен логотип библиотеки — фигурки скоморохов с музыкальными инструментами сурна и сопель в руках. На обратной стороне карты сделан контур из кукол-марионеток — отсылка к сцене из балета «Петрушка».

Уточняется, что проездные поступили тиражом 400 тысяч экземпляров. Карты с новым дизайном можно будет приобрести на одну или две поездки в кассах и автоматах метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

20 сентября в столичном метро выпустили тематические карты «Тройка» к 220-летию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Тираж новой карты темно-синего цвета с изображением здания министерства составил 10 тысяч экземпляров, а получил ее можно в кассах на станциях Кольцевой линии метро и внутри нее.