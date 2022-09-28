Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Селигерской улице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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В столичном Бескудниковском районе ввели в эксплуатацию дом на 330 квартир, построенный в рамках реализации программы реновации. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Общая площадь новостройки составляет около 27 тысяч квадратных метров, при этом жилые помещения с современными планировками занимают почти 17 тысяч квадратных метров. Специалисты комитета оформили разрешение на ввод в эксплуатацию дома, в который смогут переехать жители старых пятиэтажек в Бескудниковском районе, — сказал он.

Всего в состав дома вошло 330 квартир: 220 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 44 трехкомнатные. В процессе работ специалисты сделали современный ремонт в помещениях, оборудовали лифты, системы видеонаблюдения и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 новостроек с начала года. В новые квартиры переедет более 10 тысяч москвичей.