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Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Селигерской улице

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Селигерской улице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Селигерская улица, 32А Карта всех событий

В столичном Бескудниковском районе ввели в эксплуатацию дом на 330 квартир, построенный в рамках реализации программы реновации. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Общая площадь новостройки составляет около 27 тысяч квадратных метров, при этом жилые помещения с современными планировками занимают почти 17 тысяч квадратных метров. Специалисты комитета оформили разрешение на ввод в эксплуатацию дома, в который смогут переехать жители старых пятиэтажек в Бескудниковском районе, — сказал он.

Всего в состав дома вошло 330 квартир: 220 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 44 трехкомнатные. В процессе работ специалисты сделали современный ремонт в помещениях, оборудовали лифты, системы видеонаблюдения и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 новостроек с начала года. В новые квартиры переедет более 10 тысяч москвичей.

Район Бескудниково Москва Реновация
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