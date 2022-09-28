В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 30 домов по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Селигерская улица, 32А Карта всех событий

В столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 новостроек с начала года. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 28 сентября.

— Новые дома были построены в 11 округах столицы. Наибольшее количество введено в Юго-Западном административном округе — пять, далее на юге и севере столицы — по четыре новостройки в каждом. Из введенных новостроек с начала года под заселение передано уже 14 домов, — отметил он.

Левкин также добавил, что в новостройки переедет более 10 тысяч человек. Недавно новый дом был введен в эксплуатацию на Селигерской улице, владение 32а, в Бескудниковском районе. Здесь специалисты построили 220 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом по программе реновации построят в столичном районе Люблино. В восьмисекционном здании переменной этажности появится подземный паркинг, а в каждом подъезде — помещения для консьержа.

Также шесть участков для строительства домов по программе реновации подготовили в Можайском районе Москвы. Новостройки возведут на месте снесенных домов.