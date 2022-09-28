Московское отделение «Единой России» провело прием родителей дошкольников в День воспитателя

Фото: Пресс-служба Госдумы

На базе Московской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и окружных общественных приемных партии накануне прошел единый день приема родителей дошкольников. Об этом сообщили в пресс-службе фракции в среду, 28 сентября.

— Символично, что наш прием проходит в День работников дошкольного воспитания. Я поздравляю всех коллег с замечательным праздником. Желаю крепкого здоровья, успехов, удачи. Ведь именно от них зависит будущее страны. Как они воспитают подрастающие поколение, так мы будем жить завтра, — сказал депутат Госдумы Александр Мажуга.

Заместитель руководителя Региональной общественной приемной партии Денис Карлов отметил, что проведение подобных мероприятий стало традицией для партии. Ежегодно парламентарии проводят специальные приемы и отвечают на все интересующие граждан вопросы.

Он добавил, что приемы прошли во всех округах города. 34 депутата ответили на все вопросы 53 заявителей. По его словам, День воспитателя служит важным поводом обратить внимание на систему дошкольного образования.

В августе сообщалось, что члены комитета партии «Единая Россия» по поддержке женских инициатив посетили пункт временного размещения «Легенда» в Ростовской области и передали подарки проживающим в нем детям-сиротам Донбасса. Уточняется, что беженцам привезли более 20 тонн гуманитарной помощи.