Участвовавших в организации референдумов граждан начали разыскивать на Украине

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На Украине стали разыскивать тех, кто участвовал в организации референдумов о вхождении в состав РФ в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны в среду, 28 сентября.

— Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности, — говорится в документе.

Кроме того, Украина призвала страны ЕС, НАТО и G7 увеличить давление на Россию и ввести новые санкции в отношении нее. Также в стране попросили увеличить военную поддержку и поставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.