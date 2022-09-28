Песков ответил на вопрос о продолжении спецоперации после присоединения новых регионов

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Россия продолжит спецоперацию на Украине после присоединения новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 28 сентября.

По его словам, на территориях, где прошли референдумы все еще идут боевые действия.

— Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики, — отметил он.

Кроме того, Песков добавил, что решение о переформатировании спецоперации в контртеррористическую после присоединения новых территорий, будет приниматься президентом страны, пишет РИА Новости.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

До этого Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.