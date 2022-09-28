Власти Запорожья сообщили, что жители подконтрольной Киеву части региона перекрыли трассу

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Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, которая служит въездом на освобожденную территорию. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. Люди, которых по-прежнему не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили, — сказал он.

Рогов добавил, что украинское правительство организовало ряд мер, которые препятствуют свободному передвижению граждан по территории Запорожской области. Это привело к тому, что люди могут ждать возможности въехать на освобожденные территории несколько недель, отметил Рогов в своем Telegram-канале.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. По его словам, власти Запорожской области осведомлены о планах Киева.