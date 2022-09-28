Дмитрий Певцов поддержал москвичей в резервном пункте мобилизации на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов посетил резервный пункт мобилизации на ВДНХ, где поддержал призванных в рамках частичной мобилизации москвичей, а также членов их семей. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

— Приехал сюда поддержать и тех, кто провожает (и которым сейчас, кстати скажу, сейчас сложнее гораздо), и тех, кто сейчас проходит процесс мобилизации. Словом, взглядом поддержать. Я приехал поддержать, поскольку сердцем и душой я с ними со всеми, — сказал он.

Депутат добавил, что ранее он уже общался с военнослужащими в госпиталях и беженцами из Донбасса. Он поблагодарил родных и близких мобилизованных москвичей, а также отметил роль граждан для жизни страны, отправляющихся на Украину.

Накануне сообщалось, что один из павильонов ВДНХ стал пунктом мобилизации, для удобства москвичей он объединил три военных комиссариата города — Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. В новом пункте готовят команды на отправку в военные части.

Временные пункты мобилизации будут открыты в столичных учреждениях для удобства граждан. Так, горожане могут обратиться в Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка, а также в Музей Героев России и Советского Союза.