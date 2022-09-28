Вице-мэр Ракова провела круглый стол с современных подходах к поддержке старшего поколения

Фото: Сазонов Михаил

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова провела круглый стол с экспертами и представителями столичных вузов о подходах к организации социальной помощи людям старшего поколения. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

В ходе встречи обсуждался вопрос формирования подходов к современной организации государственной поддержки старшего поколения. Как уточняется, на сегодняшний день средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. Всего в столице проживает три миллиона пенсионеров, однако только 500 тысяч из них — горожане старше 80 лет.

— Всего пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше, а количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за тот же период на четверть. Это ставит перед нами новые социальные вызовы и требует от нас инновационных решений, часто не имеющих аналогов в стране, — подчеркнула Ракова.

Она предложила пересмотреть механизмы поддержки старшего поколения, начиная от обслуживания на дому, обеспечения техническими средствами реабилитации и заканчивая организацией досуга. Ракова также отметила высокий уровень заинтересованности Москвы в принципиально новых кадрах для развития социальной сферы.

Благодаря принципу адресности и возможностям современных технологий значительно изменились подходы к организации социального обслуживания на дому. Раньше основная функцией социальных работников заключалась преимущественно в двух простых вещах — сходить в магазин и оплатить необходимые услуги.

Обновленные стандарты услуг сегодня направлены на помощь в выполнении простых и сложных бытовых действий: приготовление пищи, сопровождение на прогулку, комплексную уборку и многое другое, а доставка выполняется с помощью дистанционных сервисов.

Ракова уточнила, что сегодня упростился порядок обращения за соцпомощью на дому. Получателю соцуслуг можно подать заявление на обслуживание на дому вне зависимости от места жительства. Все делается в электронной форме через портал mos.ru или в любом центре госуслуг «Мои Документы».

С 2020 года в московских учреждениях стационарного социального обслуживания, где проживают люди с ментальными особенностями и психическими заболеваниями, которым требуются круглосуточная поддержка и помощь, реализуется комплекс мероприятий, по улучшению условий проживания и повышению качества жизни. Сообщается, что даже название учреждений: вместо «домов-интернатов» они носят название «социальные дома», так как призваны в первую очередь быть комфортными для их жителей.

Накануне Анастасия Ракова рассказала о новых подходах во взаимодействии воспитателей и учителей начальных классов.