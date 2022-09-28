Мосгордума приняла закон об изменениях в Уставе Москвы на основе обновленной Конституции РФ

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Мосгордума приняла закон о внесении изменений в Устав Москвы, изменения связаны с необходимостью приведения его в соответствие с обновленной Конституцией России и федеральным законодательством. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента в среду, 28 сентября.

— Предполагаемые изменения имеют основополагающий для осуществления государственные власти характер, они все отражены в Конституции, в конституционных федеральных законах, просто в федеральных законах, логично представляется шаг отразить это в московском законодательстве, — сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

В законопроекте предлагается исключить нормы об уставном столичном суде, изменить порядок согласования представления на должность городского прокурора и так далее. Кроме того, после принятия документа будут дополнены требования к кандидату на должность мэра, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить поручение по консультациям о возвращении смертной казни в России. Решение связано с трагедией в школе Ижевска.