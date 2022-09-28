Эксперты назвали города с самыми дорогими съемными квартирами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Самое дорогое съемное жилье расположено в Москве. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

Так, дороже всего квартиры сдаются в столице, их площадь составляет до 32 квадратных метров, а цена составляет 35 899 рублей в месяц. На втором месте Сочи, где квартиры предлагаются за 30 532 рубля в месяц, замыкает тройку Санкт-Петербург, там квартира сдается за 23 765 рублей.

При этом самая дешевая аренда жилья предлагается в Волжском — 8500 рублей в месяц, Саранске за 8669 рублей и в Кургане за 9742 рубля. По мнению экспертов, интерес к аренде квартир растет в связи со снижением спроса на покупку. Причем на маленькие квартиры спрос увеличивается особенно резко, как на самые бюджетные варианты, передает портал.

Недавно специалисты рассказали о самой маленькой и самой большой квартирах в Москве. Так, одна мини-квартира расположена на Миусской улице и стоит 4,5 миллиона рублей, более дешевый лот площадью 9,2 квадратного метра стоит 2,97 миллиона рублей и находится на Вольной улице. При этом самую большую квартиру можно увидеть в Мещанском районе, ее площадь составляет 780 квадратных метров.