Российские ВКС поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

В результате высокоточного удара воздушно-космических сил РФ удалось поразить завод с более чем 90 украинскими танками под Харьковом. Об этом сообщает Минобороны России в среду, 28 сентября.

— Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ, — говорится в сообщении.

Также после обстрела пунктов временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области уничтожено свыше 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, пишет РИА Новости.

В этот же день Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Уточняется, что российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

Недавно военное ведомство также показало кадры боя российского бронетранспортера БТР-82А и американского БТР M113 украинской армии. В результате схватки последний остался брошенным украинскими военными.