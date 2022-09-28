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Житель Подмосковья, убивший двоих собутыльников, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья, убивший двоих собутыльников, предстанет перед судом
Фото: СК РФ

Расследование по делу об убийстве двух мужчин 51-летним жителем подмосковной Коломны завершено. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 28 сентября.

По ее словам, следователи провели более 20 допросов, 15 судебных экспертиз. Сам подозреваемый признал свою вину и рассказал сотрудникам СК обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Оно уже утверждено и уголовное дело передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Убийство, о котором идет речь, произошло 19 июня 2022 года. Тогда между обвиняемым и двумя его знакомыми, мужчинами 1972 и 1992 года рождения, в ходе распития спиртного произошла драка. Фигуранта дела побили, за что он решил отомстить, взял нож и убил обидчиков. После чего сам вызвал полицию.

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