В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс»

Фото: gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Власти Северной Осетии ввели режим повышенный готовности, а также ограничили въезд легковых автомобилей из других регионов России за некоторыми исключениями. Это следует из указа главы республики Сергея Меняйло, опубликованного в среду, 28 сентября.

Режим повышенный готовности в регионе был введен из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Запрет не распространяется на автомобили, зарегистрированные в Северной и Южной Осетии, а также Грузии. Кроме того, ограничения не действуют в отношении граждан, которые едут в санатории и пансионаты региона.

Помимо этого, согласно указу, муниципальным администрациям СО рекомендовали создать оперштабы для предотвращения ЧС, пункты питания, обогрева, медпомощи и отдыха в местах скопления людей и транспорта. На границе с Грузией призвали обеспечить людям «надлежащее санитарно-гигиеническое состояние».

До этого сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Уточняется, что решение было принято в процессе совещания о ситуации на границе с Грузией.