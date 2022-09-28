Нижегородский военкомат объяснил, почему инвалиду-колясочнику пришла повестка

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Инвалиду-колясочнику из Нижнего Новгорода принесли повестку о мобилизации. Причиной послужило то, что военкомату не было известно о получении мужчиной травмы, ведь он проходил срочную службу 2009–2010 годах. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили пресс-службе военкомата.

— Этот инцидент произошел из-за того, что военкомат своевременно не был уведомлен о получении травмы данным гражданином. Обращаем ваше внимание на то, что повестка гражданину не была вручена, — уточнили в военкомате.

Мужчина проходил срочную службу на Северном Кавказе, а несколько лет назад получил травму позвоночника. Теперь он передвигается на инвалидной коляске. После беседы мужчину попросили предоставить в военкомат справку об инвалидности, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале «Госуслуги». Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в отделе кадров форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.