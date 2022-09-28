Китай направил к Тайваню более 30 самолетов и военные корабли

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила в сторону Тайваня 31 самолет и четыре военных корабля. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке министерства обороны острова в среду, 28 сентября.

Как отмечается, что по состоянию на 17:00 (12:00 по московскому времени) в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня были замечены четыре корабля и 31 самолет НОАК. При этом Китай использовал четыре истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005, TB-001 и CH-4, многоцелевой транспортный самолет Y — техника пересекла так называемую срединную линию в Тайваньском проливе и вошли в зону опознавания систем противовоздушной обороны острова.

В ведомстве, власти Тайваня направили воздушный патруль для контроля ситуации, а также отдали приказ выпустить радиопредупреждения и развернуть зенитно-ракетные комплексы, передает РИА Новости.

25 сентября госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Китай наращивает свою агрессию в отношении Тайваня, что создает угрозу миру и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине. Лидер РФ также добавил, что Москва продолжит придерживаться «политики одного Китая».