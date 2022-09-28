Омбудсмен Москвы рассказала об обращениях по частичной мобилизации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева получила уже 43 обращения от граждан по вопросам частичной мобилизации. Об этом она рассказала в среду, 28 сентября.

— Конечно, люди волнуются. Вот в мой адрес на сегодняшний день поступило 43 обращения, некоторые из них с разъяснением порядка мобилизации, — заявила Потяева.

По ее словам, большинство ошибок, на которые поступили жалобы, происходят из-за того, что имеющиеся у военкоматов данные горожан не были обновлены. Чаще всего в такие ситуации попадают студенты, однако подобные ошибки исправляются сразу на призывных пунктах, передает слова омбудсмена РИА Новости.

До этого сообщалось, что проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале «Госуслуги». Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.