Родственники погибших и пострадавших в результате трагедии в Ижевске получат компенсации

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Родственники погибших и пострадавших в результате трагедии в ижевской школе №88 получат компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Удмуртской республики в среду, 28 сентября.

Единовременная выплата семьям погибших составит один миллион рублей, при этом республика окажет финансовую помощь при организации похорон. Пострадавшим, получившим средние и тяжелые травмы, выплатят по 500 тысяч рублей из бюджета республики.

Также Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что родственникам и пострадавшим будет оказана максимальная помощь, не только финансовая, но и психологическая. Он подчеркнул, что проконтролирует, чтобы причитающиеся выплаты люди получили без задержек.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».

На данный момент в больницах еще остаются 23 пострадавших. Их состояние 28 сентября прокомментировал Министр здравоохранения Михаил Мурашко.