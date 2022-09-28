Министр здравоохранения РФ Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске детей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко прокомментировал состояние детей, пострадавших в результате трагедии в ижевской школе № 88. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

По словам чиновника, один ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Еще четырнадцать пострадавших — в средней степени тяжести, восемь — в тяжелом.

Мурашко уточнил, что ухудшения состояния не выявлено ни у одного из госпитализированных, сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава вылетел в Ижевск еще 26 сентября. С тех пор Мурашко контролирует и комментирует состояние пациентов.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».