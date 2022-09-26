Мурашко сообщил о критическом состоянии трех детей после трагедии в Ижевске

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Трое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в школе Ижевска. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

— Наиболее таких критических детей сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам.

Количество погибших в результате трагедии составило 15 человек, среди которых 11 детей. Что известно о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».

О самых громких случаях применения оружия в российских учебных заведениях за последние восемь лет читайте в материале «ВМ».