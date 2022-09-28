Народная милиция ДНР: Красный Лиман находится под контролем союзных сил

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России и Донецкой и Луганской народных республик контролируют город Красный Лиман. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС РФ полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева, — говорится в сообщении.

Несмотря на попытки украинских военных отрезать Красный Лиман от снабжения, стратегические трассы также находятся под контролем союзных сил, говорится в Telegram-канале «Народная милиция ДНР».

Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что по всей линии фронта в республике наблюдается активизация ВСУ.

Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Уточняется, что российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.