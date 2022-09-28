Лимитированную карту «Тройка» выпустят к 100-летию российского джаза

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Ватин переулок Карта всех событий

К 100-летию российского джаза будет выпущена тематическая карта «Тройка». Об этом в среду, 28 сентября, сообщил исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.

— Совместно с департаментом транспорта Москвы мы выпускаем брендированную карту «Тройка», посвященную 100-летию джаза, ее можно будет приобрести на станциях метро Кольцевой линии, — рассказал он.

Христюк подчеркнул, что к событию приурочат и мурал на стене здания рядом с кинотеатром «Иллюзион» в Большом Ватином переулке. Там появится изображение российских джазовых музыкантов.

Юбилей российского джаза празднуется 1 октября, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в кассах столичного метрополитена появились новые тематические проездные билеты «Единый», посвященные 100-летию Российской государственной библиотеки искусств.

20 сентября в столичном метро выпустили тематические карты «Тройка» к 220-летию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Тираж новой карты темно-синего цвета с изображением здания министерства составил 10 тысяч экземпляров, а получить ее можно в кассах на станциях Кольцевой линии метро и внутри нее.