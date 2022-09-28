Расписание поездов изменится на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

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Расписание поездов изменится со 2 на 3 октября и с 8 по 19 октября на Рижском и Курском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в связи с обновлением контактной сети на участке от станции Подольск до платформы Царицыно. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 28 сентября.

— Со 2 на 3 октября и с 8 по 19 октября на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 изменится расписание поездов. В указанные даты с 23:00 до 6:00 интервалы движения поездов будут увеличен; часть поездов отменят, у части изменится расписание; время работы для поездов Курского направления сокращено, — говорится в сообщении.

Так, последние поезда будут прибывать в Москву в 00:00. Кроме того, в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что в связи с проведением работ путь «из Москвы» будет закрыт, часть поездов будут следовать по пути «на Москву».

До этого сообщалось, что расписание поездов «Аэроэкспресс» поменяется в октябре из-за проведения плановых работ на железной дороге. Также с 30 сентября по 23 октября будет скорректирован график движения поездов до аэропорта Шереметьево. При этом некоторые рейсы будут отменены.