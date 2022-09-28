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В Китае заявили, что Евросоюз занимается самоуничтожением

Евгений Белоусов
В мире
В Китае заявили, что Евросоюз занимается самоуничтожением
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европа движется к рецессии, даже президент Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала на днях экономические перспективы мрачными. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает китайская ежедневная газета China Daily.

— Подражая конфронтационной позиции США, Европа рискует нанести дальнейший ущерб сотрудничеству ЕС с Китаем, — передает издание.

Уточняется, что Евросоюз должен действовать более независимо. Однако сейчас Европа, утверждают авторы статьи, позволяет Вашингтону диктовать свою политику. Это одна из причин ухудшающейся экономики всего Евросоюза, о которой говорит Лагард, передает rg.ru.

Проблемы в энергетике Евросоюза не решатся без участия России. Чтобы успешно решить этот вопрос, страны ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Специалист уверен, что быстро найти нефть и газ взамен российским поставкам не получится. Из-за высоких цен часть производств из Европы перенесут в Азию и США. При этом в США перейдет больший процент. Америке европейский энергетический кризис невероятно выгоден, подчеркнул Демидов.

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