Массовые акции протеста против политики правительства начались в Чехии

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Массовые акции протеста против политики правительства, возглавляемого Петром Фиалой, начались в среду в Чехии. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Как отмечается, крупнейшая из акций стартовала на Вацлавской площади в центре Праги в 14:00 (15:00 по московскому времени). Митинги проходят под лозунгами «Чехия на первом месте!» и «Правительство в отставку!». Собравшиеся недовольны действиями руководства страны в период энергетического кризиса. Активисты заявляют, что принимаемые властями меры для помощи жителям и фирмам не имеют никакого эффекта.

Митингующие требуют от чешского руководства заключить прямые соглашения с РФ на поставку газа для стабилизации цен на национальном рынке энергоресурсов. Кроме того, они отвергли возможность перехода страны в расчеты на евро и настаивают на военном нейтралитете Чехии.

Акции протеста проходят и в других чешских городах: Брно, Либерец, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Угерске-Градиште, Карвина и Гавиржов. По словам организаторов, только в Праге собрались более 20 тысяч человек, передает ТАСС.

Более шести тысяч человек вышли на организованный оппозиционной партией «Шор» антиправительственный митинг в Кишиневе, который прошел 18 сентября.

До этого в Париже несколько тысяч демонстрантов собрались с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона.